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لبنان

بيرم: وصلت رسائل للاسرائيليين أن لبنان يرفض الاعتداء ولن يتم السكوت عنه

Lebanon 24
07-06-2022 | 05:16
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قال وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم "نحن تحت سقف الدولة اللبنانية، ولن نقبل لأي جهة أن تأخذ حقنا السيادي".
 
 
وأضاف بيرم خلال مؤتمر صحافي: "وحدتنا حول قرار واحد هو قوة، وموقف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي متقدم، ولكننا نحتاج لموقف رسمي واضح بشأن الحدود".
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وتابع: "وصلت رسائل للاسرائيليين أمس أن لبنان يرفض الاعتداء ولن يتم السكوت عنه، ولكننا سنتعاطى مع الأمر بعيدا عن الانفعال".
 
 
وقال إنّ "الاسرائيلي الآن خائف، وآن الأوان لنا التنقيب عن الغاز أيضا في المناطق غير المتنازع عليها".
 
 
وأضاف بيرم: "لا نعول كثيرا على التجربة مع الوسيط الاميركي ولكن ورقة القوة معنا".
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