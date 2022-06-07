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لبنان

بري ينبّه أحد النواب من استخدام الهاتف أثناء الجلسة.. وهذا رد فعل الاخير!

Lebanon 24
07-06-2022 | 05:17
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على هامش السجالات التي تحصل في الجلسات النيابية، وخلال جلسة اليوم لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، سُجل موقف طريف بين الرئيس نبيه بري والنائب ادغار طرابلسي، حيث توجه بري الى طرابلسي بالقول: "التلفون يا ادغار"، فقام الاخير باقفاله.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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نبيه بري

ادغار طرابلسي

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