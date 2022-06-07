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لبنان
داخل خزانة من الخشب... إحباط عملية تهريب مخدرات إلى إحدى الدول الأوروبية! (صور)
Lebanon 24
07-06-2022
|
05:15
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـةىالبلاغ التالي:
في إطار العمل الذي تقوم به عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، لمكافحة عمليات تهريب المواد المخدّرة، توافرت معلومات لديها حول تخطيط أشخاص للقيام بعملية تهريب كميّة من المخدّرات مخبّأة في داخل خزانة من الخشب، سيتم إرسالها عبر إحدى شركات الشّحن إلى إحدى الدّول الأوروبية.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تم تحديد هويّة مشتبه فيهما من المهربين، وهما:
- ش. غ. (من مواليد عام ١٩٦٥، لبناني)
- م. ح. (من مواليد عام ١٩٦٨، سوري)
بعد عمليات رصد ومتابعة حثيثة، تم توقيف الشخصَين المذكورَين، بتاريخ 23-5-2022، في محلّة طريق المطار، وضُبِط بحوزتهما الخزانة الخشبية. وبعد تفتيشها، عُثِرَ في داخلها على كمية /13,25/ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف، مخبّأة بحرفية عالية.
التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
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