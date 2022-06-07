بري يطلب... وأحد النواب يرّد: "ما بدنا ننزع العرس الديمقراطي"

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أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، طلب خلال جلسة انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابيّة، من النواب محاولة التوافق على لجنة الإدارة والعدل، فرّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سليم عون عليه بالقول: "ما بدنا ننزع العرس الديمقراطي".

كذلك، توجّه النائب هاغوب ترزيان للرئيس بري بالقول: "حسابيًا هذه الانتخابات تحتاج الى 73 ساعة اذا بقيت على هذا الحال".