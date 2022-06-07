بالاسماء... إنتهاء فرز الأصوات لعضوية لجنة المال والموازنة وهكذا جاءت النتائج

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اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج انتخاب أعضاء لجنة المال والموازنة التي استمرت لقرابة الساعتين والنصف، وجاءت على الشكل التالي:- ابراهيم كنعان- راجي السعد- علي حسن خليل- أيوب حميد- الان عون- جهاد الصمد- حسن فضل الله- ميشال معوض- سليم عون- غادة ايوب- ايهاب مطر- ابراهيم منيمنه- غازي زعيتر- جان طالوزيان- علي فياض- غسان حاصباني- فؤاد مخزومي