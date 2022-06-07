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لبنان

بالاسماء... إنتهاء فرز الأصوات لعضوية لجنة المال والموازنة وهكذا جاءت النتائج

Lebanon 24
07-06-2022 | 06:19
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اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج انتخاب أعضاء لجنة المال والموازنة التي استمرت لقرابة الساعتين والنصف، وجاءت على الشكل التالي:

- ابراهيم كنعان
- راجي السعد
- علي حسن خليل
- أيوب حميد
- الان عون
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- جهاد الصمد
- حسن فضل الله
- ميشال معوض
- سليم عون
- غادة ايوب
- ايهاب مطر
- ابراهيم منيمنه
- غازي زعيتر 
- جان طالوزيان
- علي فياض
- غسان حاصباني
- فؤاد مخزومي
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