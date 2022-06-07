Advertisement

لبنان

الجميّل: على رئيس الجمهورية أن يدعو الى الاستشارات فالوضع لا يحتمل الانتظار

Lebanon 24
07-06-2022 | 06:36
A-
A+
Doc-P-959872-637902060735366519.jpg
Doc-P-959872-637902060735366519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على أن الاستشارات النيابية الملزمة هي من أهم الاستحقاقات في هذه المرحلة، مشيراً الى ان على رئيس الجمهورية أن يدعو اليها بأسرع وقت ممكن لكي تنطلق عجلة تشكيل الحكومة بسرعة، وقال “كل يوم مماطلة يمرّ، يستنزف لبنان ما تبقى من احتياطه، وحاكم مصرف لبنان يصرف يومياً من هذا الاحتياط من أجل ضخ سيولة بالعملة الاجنبية في السوق للمحافظة على سعر الصرف الموجود حالياً.”
Advertisement
 
وحذّر الجميّل من أن لبنان بلد متروك من دون قيادة وحكومة تأخذ كل التدابير اللازمة لايقاف الانهيار وتقرّ الخطة الانقاذية والتي بناء عليها يستعيد لبنان عافيته أو على الاقل يتم وضعه على السكة الصحيحة، مضيفاً “في هذا الوقت، هناك مماطلة في تشكيل السلطة التنفيذية لذلك نطالب رئيس الجمهورية بدعوة النواب إلى الاستشارات اليوم قبل الغد لتكليف رئيس حكومة الذي عليه أن ينكب على تشكيل حكومة تبدأ بالعمل فوراً لأن الوضع لا يحتمل الانتظار”.
ولفت الجميّل إلى ان لبنان وصل إلى مرحلة خطيرة جداً، وقال “الوضع المعيشي والاقتصادي ذاهب إلى الانهيار التام وربما إلى فوضى وسعر صرف من دون سقف، وبالتالي ستصبح قيمة رواتب الموظفين معدومة، ونحن ذاهبون إلى مكان خطير لذلك نحذّر أن هناك ضرورة لتسريع كل الاستحقاقات”.

واضاف “على مجلس النواب الانتهاء من تشكيل اللجان اليوم، على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات غداً، للبدء بانقاذ الاقتصاد بشكل سريع، اضافة الى أزمة التنقيب عن الغاز والنفط التي ستنفجر بين يوم وآخر وبالتالي من غير المعقول ان يكون لبنان في هذا الظرف من دون قيادة، لذلك اردنا دق ناقوس الخطر من مجلس النواب وأن نقول ان كل يوم تأخير سيؤدي الى مزيد من ضرب مقومات الدولة وحياة الناس وكل يوم يمر هو استنزاف لقدرة لبنان على النهوض بالمستقبل”.
وقال الجميّل “اردنا توجيه نداء لتسريع كل شيء لوضع لبنان على السكة والبدء بالانقاذ المطلوب”.
ورداً على سؤال، قال “المهم ان يدعو رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة وان تتحمل كل الكتل النيابية مسؤولياتها”.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2022-06-07
04:30 | 2022-06-07
05:00 | 2022-06-07
04:00 | 2022-06-07
03:00 | 2022-06-07
02:00 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website