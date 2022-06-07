الجميّل: على رئيس الجمهورية أن يدعو الى الاستشارات فالوضع لا يحتمل الانتظار

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شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على أن الاستشارات النيابية الملزمة هي من أهم الاستحقاقات في هذه المرحلة، مشيراً الى ان على رئيس الجمهورية أن يدعو اليها بأسرع وقت ممكن لكي تنطلق عجلة تشكيل الحكومة بسرعة، وقال “كل يوم مماطلة يمرّ، يستنزف لبنان ما تبقى من احتياطه، وحاكم مصرف لبنان يصرف يومياً من هذا الاحتياط من أجل ضخ سيولة بالعملة الاجنبية في السوق للمحافظة على سعر الصرف الموجود حالياً.”وحذّر الجميّل من أن لبنان بلد متروك من دون قيادة وحكومة تأخذ كل التدابير اللازمة لايقاف الانهيار وتقرّ الخطة الانقاذية والتي بناء عليها يستعيد لبنان عافيته أو على الاقل يتم وضعه على السكة الصحيحة، مضيفاً “في هذا الوقت، هناك مماطلة في تشكيل السلطة التنفيذية لذلك نطالب رئيس الجمهورية بدعوة النواب إلى الاستشارات اليوم قبل الغد لتكليف رئيس حكومة الذي عليه أن ينكب على تشكيل حكومة تبدأ بالعمل فوراً لأن الوضع لا يحتمل الانتظار”.ولفت الجميّل إلى ان لبنان وصل إلى مرحلة خطيرة جداً، وقال “الوضع المعيشي والاقتصادي ذاهب إلى الانهيار التام وربما إلى فوضى وسعر صرف من دون سقف، وبالتالي ستصبح قيمة رواتب الموظفين معدومة، ونحن ذاهبون إلى مكان خطير لذلك نحذّر أن هناك ضرورة لتسريع كل الاستحقاقات”.واضاف “على مجلس النواب الانتهاء من تشكيل اللجان اليوم، على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات غداً، للبدء بانقاذ الاقتصاد بشكل سريع، اضافة الى أزمة التنقيب عن الغاز والنفط التي ستنفجر بين يوم وآخر وبالتالي من غير المعقول ان يكون لبنان في هذا الظرف من دون قيادة، لذلك اردنا دق ناقوس الخطر من مجلس النواب وأن نقول ان كل يوم تأخير سيؤدي الى مزيد من ضرب مقومات الدولة وحياة الناس وكل يوم يمر هو استنزاف لقدرة لبنان على النهوض بالمستقبل”.