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لبنان

جلسات انتخابات اللجان النيابية... "تدوم وتدوم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2022 | 06:41
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أكد مصدر نيابي لـ"لبنان 24" ان جلسات انتخاب اللجان النيابية قد تستمر ليوم غد الأربعاء وقد تمتد الى يوم الخميس بحال بقيت الامور على حالها وبقيت المنهجية المتبعة في الانتخابات هي نفسها.
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