جلسات انتخابات اللجان النيابية... "تدوم وتدوم"









أكد مصدر نيابي لـ"لبنان 24" ان جلسات انتخاب اللجان النيابية قد تستمر ليوم غد الأربعاء وقد تمتد الى يوم الخميس بحال بقيت الامور على حالها وبقيت المنهجية المتبعة في الانتخابات هي نفسها.



Advertisement