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لبنان

برّي لبولا يعقوبيان: "وين كانت هيدي من 12 سنة؟.. رح نسكت كرمال زوجها صاحبنا"

Lebanon 24
07-06-2022 | 06:42
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ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائبة بولا يعقوبيان، التي صرّحت أن رئيس المجلس رفض إجراء جلسة تشريعية لتثبيت حدود لبنان البحرية، وقال: "وين كانت هيدي من 12 سنة؟، رح نسكت كرمال زوجها صاحبنا".
 
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بري

بولا يعقوبيان

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