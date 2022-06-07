برّي لبولا يعقوبيان: "وين كانت هيدي من 12 سنة؟.. رح نسكت كرمال زوجها صاحبنا"

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائبة بولا يعقوبيان، التي صرّحت أن رئيس المجلس رفض إجراء جلسة تشريعية لتثبيت حدود لبنان البحرية، وقال: "وين كانت هيدي من 12 سنة؟، رح نسكت كرمال زوجها صاحبنا".

Advertisement