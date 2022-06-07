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لبنان

لويس لحود في اليوم العالمي لسلامة الغذاء: ساهم بدورك في بناء سلامة الغذاء في لبنان

Lebanon 24
07-06-2022 | 06:52
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غرد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء في 7 حزيران:
"الغذاء غير السليم يساهم في زيادة الهدر والفاقد الغذائي.
سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة وركيزة استراتيجية في تعزيز الامن الغذائي وفي الحفاظ على صحة المواطنين.
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ساهم بدورك في بناء سلامة الغذاء في لبنان."اغذية اكثر امانا لصحة افضل" .
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