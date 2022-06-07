لويس لحود في اليوم العالمي لسلامة الغذاء: ساهم بدورك في بناء سلامة الغذاء في لبنان

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غرد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء في 7 حزيران:"الغذاء غير السليم يساهم في زيادة الهدر والفاقد الغذائي.سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة وركيزة استراتيجية في تعزيز الامن الغذائي وفي الحفاظ على صحة المواطنين.ساهم بدورك في بناء سلامة الغذاء في لبنان."اغذية اكثر امانا لصحة افضل" .