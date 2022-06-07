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لبنان

أسعار جديدة للمحروقات... والبنزين يحلق عاليا

Lebanon 24
07-06-2022 | 07:12
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إرتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 18000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 24000 ليرة لبنانية بينما انخفض سعر الغاز 3000 ليرة لبنانية. 

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
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بنزين 95 أوكتان: 642000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 653000 ل.ل.
المازوت: 643000 ل.ل.
الغاز: 362000 ل.ل
 
 
 
 
 
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