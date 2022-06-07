الجولة الاولى من انتخاب اللجان النيابية انتهت... وهذه هي نتيجتها

انتهت الجولة الأولى لانتخاب اللجان النيابية وخلصت الى انتخاب أعضاء ورئيس لجنة المال والموازنة وجنة الإدارة والعدل، وفور انتهاء الجلسة تم تحديد جلسة أخرى مسائية تعقد عند الساعة السادسة لاستكمال عملية انتخاب اللجان النيابية.

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وكانت عملية انتخاب اللجان النيابية قد انطلقت منذ الساعة 11 من قبل ظهر اليوم في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة.



وتعتبر الجلسة الحالية لانتخاب اللجان النيابية هي الجلسة الاولى التي يترأسها رئيس المجلس نبيه بري بصفته رئيسا منتخبا لترؤس برلمان 2022.



ووفقا للمادة 20 المعدلة في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 14/10/1999 و 31/10/2000، تظهر لجان المجلس النيابي المنوي انتخابها كالتالي:





1 - لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضواً.



2 - لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضواً.



3 - لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضواً.



4 - لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضواً.



5 - لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً.



6 - لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضواً.



7 - لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضواً.



8 - لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضواً.



9 - لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضواً.



10 - لجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضواً.



11 - لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضواً.



12 - لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضواً.



13 - لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضواً.



14 - لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضواً.



15 - لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضواً.



16 - لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء. (مستحدثة بتاريخ 21/10/2003).





اللجان المنتخبة خلال جلسة اليوم 1 - لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضواً.2 - لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضواً.3 - لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضواً.4 - لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضواً.5 - لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً.6 - لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضواً.7 - لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضواً.8 - لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضواً.9 - لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضواً.10 - لجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضواً.11 - لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضواً.12 - لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضواً.13 - لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضواً.14 - لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضواً.15 - لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضواً.16 - لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء. (مستحدثة بتاريخ 21/10/2003).

لجنة المال والموازنة

و تمكن النواب من انتخاب اعضاء لجنة المال والموازنة، اذ اعلن رئيس مجلس النواب نتائج انتخاب أعضاء هذه اللجنة التي استمرت لقرابة الساعتين والنصف، وجاءت على الشكل التالي:



- ابراهيم كنعان

- راجي السعد

- علي حسن خليل

- أيوب حميد

- الان عون

- جهاد الصمد

- حسن فضل الله

- ميشال معوض

- سليم عون

- غادة ايوب

- ايهاب مطر

- ابراهيم منيمنه

- غازي زعيتر

- جان طالوزيان

- علي فياض

- غسان حاصباني.

كما تمكن النواب من انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيس للجنة المذكورة، الذي وفي اول تصريح له بعد انتخابه قال: "اشكر الزملاء النواب على تجديد ثقتهم والاهم التعاون على الانتاجية لأن الاعباء هي اقتصادية ومالية".



وكان قد أكد مصدر نيابي لـ"لبنان 24" ان جلسات انتخاب اللجان النيابية قد تستمر ليوم غد الأربعاء، وقد تمتد الى يوم الخميس في حال بقيت الامور على حالها وبقيت المنهجية المتبعة في الانتخابات هي نفسها.

لجنة الإدارة والعدل

واعلن الرئيس بري نتائج إنتخاب أعضاء لجنة الإدارة والعدل، وجاءت على الشكل التالي:

١- جورج عدوان

٢- ابراهيم كنعان

٣- قبلان قبلان

٤- جورج عقيص

٥- أشرف بيضون

٦- علي خليل

٧- مروان حمادة

٨- غادة أيوب

٩- حسن عزالدين

١٠- غازي زعيتر

١١- حسين الحاج حسن

١٢- جورج عطاالله

١٣- علي خريس

١٤- عماد الحوت

١٥- أسامة سعد

١٦- بلال عبدالله

١٧- نديم الجميل

لجنة الشباب والرياضة

وأعلن رئيس مجلس النواب نتائج إنتخاب أعضاء لجنة الشباب والرياضة، وجاءت على الشكل التالي:

1- سيمون أبي رميا

2- رائد برو

3- شربل مارون

4- غسان عطاالله

5- وضاح الصادق

6- هاغوب ترزيان

7- ينال صلح

8- بيار بو عاصي

9- كميل شمعون

9- جهاد بقرادوني

10- الياس حنكش

11- رازي الحاج

لجنة حقوق الإنسان

كما أعلنت نتائج إنتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وجاءت على الشكل التالي:

1- ميشال موسى

2- ابراهيم الموسوي

3- أسعد درغام

4- جورج عقيص

5- حسن عز الدين

6- سيمون أبي رميا

7- ميشال الدويهي

8- قاسم هاشم

9- علي المقداد

10- نزيه متى

11- ملحم خلف

12- شربل مسعد

لجنة الإعلام والإتصالات

واتت نتائج انتخاب لجنة الإعلام والإتصالات النيابية على الشكل التالي: إبراهيم الموسوي، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مروان حمادة، رامي أبو حمدان، نقولا صحناوي، غياث يزبك، جيمي جبور، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، سيزار أبي خليل.



على هامش الجلسة:



ولم تخل الجلسة النيابية المنعقدة في ساحة النجمة من مجموعة مواقف وسجالات بين أعضاء المجلس النيابي وجاء أبرزها وفقا للتالي:



حصل سجالٌ بين النائبين علي حسن خليل وفراس حمدان حول طريقة الترشح حيث اقل خليل لحمدان: "ما تقاطعني يا ابني" ليردّ الأخبر: "أنا مش إبنك أنا زميلك".



مع انطلاق جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية، دعا النائب هاغوب ترزيان رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الطلب من النواب الذين يجلسون في الخلف السكوت، بسبب التشويش، حيث توجّه بري لهم بالقول: "عليكم بالصمت".



توجّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي الذي كان يَستخدم هاتفه في الجلسة قائلًا، "التلفون يا إدغار". فقام الأخير بإقفاله.



ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائبة بولا يعقوبيان، التي صرّحت أن رئيس المجلس رفض إجراء جلسة تشريعية لتثبيت حدود لبنان البحرية، وقال: "وين كانت هيدي من 12 سنة؟، رح نسكت كرمال زوجها صاحبنا".