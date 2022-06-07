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لبنان
شادي السيد اعلن الانتهاء من تثبيت مياومي ضمان طرابلس وحصولهم على وثائقهم
Lebanon 24
07-06-2022
|
07:19
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أعلن رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد عن "الانتهاء من تثبيت مياومي ضمان طرابلس وحصولهم على وثائق الضمان الاجتماعي، في خطوة تتوج سنوات من المتابعة والمطالبة بقضيتهم التي تحولت إلى قضية طرابلسية وشمالية بامتياز".
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وقال السيد من مبنى ضمان طرابلس في مدينة الميناء بعد لقائه المياومين المثبتين: "ان إخوتنا حصلوا على حقهم وهم تمسكوا طيلة وقت ازمتهم بحق الناس في الحصول على عمل إداري كامل في دوائر ضمان طرابلس، فحضروا وقدموا الخدمات للناس وحتى إبان زمن كورونا ثابروا وضحوا. اننا نشكر معهم كل من تضامن معهم ومعنا واعتصم او طالب، ونخص اهل الإعلام في طرابلس والنواب والرفاق النقابين ومدير ضمان طرابلس محمد زكي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وهما شاركا مرارا وفي طرابلس بالتحرك المطلبي لصالحهم، ولا ننسى ايا من رفاقنا النقابيين في كل القطاعات، على أن الفضل المباشر في إنجاز هذا الاستحقاق يعود إلى صاحبي الدولة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين بذلا جهدا منصفا إلى جانب المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي".
اضاف: "هذا وقت متابعة العمل، فثمة مرحلة صعبة يعيشها الضمان والمستفيدون منه ولا بد للغيمة ان تنجلي وتعود الأمور الى نصابها"، وطالب الدولة ب"حماية الضمان الاجتماعي، وهذا بديهي واساسي، وليكن العمل على تطويره وتطوير مداخيله بما يعيد اليه التوازن والفاعلية الكاملة".
وختم مثنيا على "جهود وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس مجلس إدارة الضمان واعضائه ،متطلعا الى عمل مستقبلي ينسجم مع متطلبات المرحلة بكل تفاصيلها".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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