Advertisement

لبنان

شادي السيد اعلن الانتهاء من تثبيت مياومي ضمان طرابلس وحصولهم على وثائقهم

Lebanon 24
07-06-2022 | 07:19
A-
A+
Doc-P-959891-637902083900151136.png
Doc-P-959891-637902083900151136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد عن "الانتهاء من تثبيت مياومي ضمان طرابلس وحصولهم على وثائق الضمان الاجتماعي، في خطوة تتوج سنوات من المتابعة والمطالبة بقضيتهم التي تحولت إلى قضية طرابلسية وشمالية بامتياز".
Advertisement

وقال السيد من مبنى ضمان طرابلس في مدينة الميناء بعد لقائه المياومين المثبتين: "ان إخوتنا حصلوا على حقهم وهم تمسكوا طيلة وقت ازمتهم بحق الناس في الحصول على عمل إداري كامل في دوائر ضمان طرابلس، فحضروا وقدموا الخدمات للناس وحتى إبان زمن كورونا ثابروا وضحوا. اننا نشكر معهم كل من تضامن معهم ومعنا واعتصم او طالب، ونخص اهل الإعلام في طرابلس والنواب والرفاق النقابين ومدير ضمان طرابلس محمد زكي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وهما شاركا مرارا وفي طرابلس بالتحرك المطلبي لصالحهم، ولا ننسى ايا من رفاقنا النقابيين في كل القطاعات، على أن الفضل المباشر في إنجاز هذا الاستحقاق يعود إلى صاحبي الدولة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين بذلا جهدا منصفا إلى جانب المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي".

اضاف: "هذا وقت متابعة العمل، فثمة مرحلة صعبة يعيشها الضمان والمستفيدون منه ولا بد للغيمة ان تنجلي وتعود الأمور الى نصابها"، وطالب الدولة ب"حماية الضمان الاجتماعي، وهذا بديهي واساسي، وليكن العمل على تطويره وتطوير مداخيله بما يعيد اليه التوازن والفاعلية الكاملة".

وختم مثنيا على "جهود وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس مجلس إدارة الضمان واعضائه ،متطلعا الى عمل مستقبلي ينسجم مع متطلبات المرحلة بكل تفاصيلها".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2022-06-07
04:30 | 2022-06-07
05:00 | 2022-06-07
04:00 | 2022-06-07
03:00 | 2022-06-07
02:00 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website