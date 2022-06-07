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لبنان

بو حبيب استقبل سفيري الكويت وتركيا

Lebanon 24
07-06-2022 | 07:17
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولصوي وتم البحث في زيارة الوزير بوحبيب الى بروكسل وواشنطن ونيويورك حيث التقى مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو  وبحث معه في العلاقات الثنائية والمساعدات العديدة التي تقدمها تركيا للبنان .
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والتقى الوزير بوحبيب مدير معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث نيخيل سيث  Unitar ومدير قسم الديبلوماسية المتعددة الاطراف اللبناني الاصل ربيع الحداد، وتم البحث في الآفاق المستقبلية والاستفادة من قدرات المعهد في تنمية القدرات الوطنية اللبنانية.
   إشارة الى ان اليونيتار  تابع  للامم المتحدة ويعمل على مساعدة الدول في تدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع العام ،و علاقة لبنان بهذا المعهد قديمة ومتينة  ويقوم حاليا بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بتدريب مجموعة من الديبلوماسيين وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة 

كما استقبل الوزير بوحبيب سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية.
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