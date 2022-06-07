جوني غاد منزله ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- جوني يوسف عبد الأحد (مواليد عام 1988، لبناني)الذي غادر منذ حوالى الاسبوع منزله الكائن في بلدة عينطورين-زغرتا إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر إهدن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 560104-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.