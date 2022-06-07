غواصة لانتشال ضحايا "زورق الموت" في طرابلس... ما صحة الخبر؟

بعد أن تم التداول على احد المواقع الإخبارية عن وصول الغواصة التي ستساعد في انتشال ضحايا زورق الموت، اوضح مدير عام وزارة النقل ومدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر انه "لم تصل اي غواصة الى مرفأ طرابلس ولكن قيادة الجيش تقوم بالتنسيق مع جهات معنية لإستقدام الغواصة من اسبانيا بمدة اقصاها أواخر الشهر الحالي".

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