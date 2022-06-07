الخلوة الروحية لمجلس الاساقفة والمطارنة الموارنة تبدأ غد والسينودس الاثنين

تبدأ صباح غد الخلوة الروحية لمجلس الاساقفة والمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة اساقفة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار، وتستمر حتى السبت المقبل، على ان تبدأ الاثنين المقبل 13 الحالي اعمال السينودس وتستمر حتى 18 منه، وعلى جدول أعمالها امور وطنية وكنسية وراعوية، وسيصدر في نهايتها البيان الختامي.

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