4 سوريين قتلوا مواطناً في الاشرفيّة... وهكذا حاولوا الفرار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص السوريين: (ع.ع)، (ن.م)، (ب.ح) و(إ.ح) لإقدامهم على قتل المواطن (ف.س) في منطقة الأشرفية بتاريخ 26 / 5 / 2022، وقيامهم بسرقة منزله. وأوقفتهم المديرية بعد عملية رصد ومتابعة في منطقة وادي خالد خلال محاولتهم الفرار بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي السورية.

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