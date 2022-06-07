حميه استقبل وولفغانغ ايغنر: مرافق وزارة الاشغال مستعدة للتعاون لضمان أمن وسمعة لبنان في العالم

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه المنسق الاقليمي في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالتابع للأمانة العامة للأمم المتحدة وولفغانغ ايغنر، وبحث معه شؤونا لوجستية معنية بتسهيل عمل المكتب في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بتجهيز بنى تحتية لازمة له لتسهيل تعاونه مع الاجهزة الامنية اللبنانية في مكافحة المخدرات والجريمة.وأكد الوزير حميه "أن مرافق وزارة الاشغال العامة والنقل على استعداد للتعاون لكل ما يضمن أمن وسمعة لبنان في العالم، ويدنا ممدودة في سبيل مكافحة الجريمة والتهريب من باب التعاون الدولي الذي يدعم موقف لبنان تجاه دول العالم"، مبديا استعداده لتأمين كافة المستلزمات اللوجستية لتسهل عمل المكتب".