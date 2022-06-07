Advertisement

لبنان

نصار عرض مع كلاس سبل التعاون المشترك بين السياحة والشباب والرياضة

Lebanon 24
07-06-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-959916-637902117365490409.jpg
Doc-P-959916-637902117365490409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، وعرضا لسبل التعاون المشترك بين وزارتي السياحة والشباب والرياضة لما لهما من دور تكاملي وتشاركي في عملهما، خصوصاً بعد إعلان بيروت عاصمة للشباب العربي 2022.
Advertisement

من جهة ثانية، بحث نصّار مع وفد من أصحاب بيوت الضيافة في لبنان كيفيّة تفعيل التنسيق بينهم وبين الوزارة عبر تأسيس تجمّع أو نقابة تختصّ بهم وبشؤونهم، وأكّد أنّ "دور بيوت الضيافة في لبنان والعالم أجمع بات أساسياً في القطاع السياحي، حيث يلجأ السيّاح إلى اعتمادها كخيار لهم خلال جولاتهم السياحية نسبة إلى ما تعكسه من الصورة الحقيقية عن السياحة في كل دولة".

كذلك، تم تداول المسح الشامل الذي اجرته وزارة السياحة لبيوت الضيافة في المناطق اللبنانية كافة والذي ستستخدمه الوزارة من أجل الترويج لهذه البيوت وتسليط الضوء عليها. 
وقد شكر أصحاب البيوت لوزير السياحة دعمه لهم، وخصوصا للاستراتيجية الموضوعة من قبله والتي تهدف الى تطوير هذه المؤسسات.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:23 | 2022-06-07
11:18 | 2022-06-07
11:13 | 2022-06-07
11:06 | 2022-06-07
10:50 | 2022-06-07
10:39 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website