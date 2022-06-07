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لبنان

هؤلاء هم أعضاء لجنة الخارجيّة... ماذا عن الاتصالات و"الشباب والرياضة" و"حقوق الانسان"؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 08:15
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أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج إنتخاب أعضاء لجنة الخارجيّة. وجاءت على الشكل التالي:
 
1- فادي علامة
 
2- اغوب بقرادونيان
 
3- ميشال موسى
 
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4- ابراهيم الموسوي
 
5- ندى البستاني
 
6- ميشال الدويهي
 
7- الياس خوري
 
8- - بيار بو عاصي 
9 - ناصر جابر
 
10- عناية عزالدين
 
11- نعمة افرام
 
12- رامي فنج
 
13- علي عسيران
 
14- وائل ابو فاعور
 
15- علي عمار
 
16- ميشال المر
 
17- سليم الصايغ
 
 
كذلك، أعلن بري نتائج إنتخاب أعضاء لجنة الشباب والرياضة. وجاءت على الشكل التالي:
1- سيمون أبي رميا
2- رائد برو
3- شربل مارون
4- غسان عطاالله
5- وضاح الصادق
6- هاغوب ترزيان
7- ينال صلح
8- بيار بو عاصي
9- كميل شمعون
9- جهاد بقرادوني
10- الياس حنكش
11- رازي الحاج
 
 
وعن لجنة حقوق الانسان، تمّ انتخاب الاعضاء:
1- ميشال موسى
2- ابراهيم الموسوي
3- أسعد درغام
4- جورج عقيص
5- حسن عز الدين
6- سيمون أبي رميا
7- ميشال الدويهي
8- قاسم هاشم
9- علي المقداد
10- نزيه متى
11- ملحم خلف
12- شربل مسعد
 
 
أما نتائج انتخاب لجنة الإعلام والإتصالات، فجاءت على الشكل التالي:
 
1- إبراهيم الموسوي
2- بولا يعقوبيان
3- ياسين ياسين
4- مروان حمادة
5- رامي أبو حمدان
6- نقولا صحناوي
7- غياث يزبك
8-جيمي جبور
9- قبلان قبلان
10- سعيد الأسمر
11- سيزار أبي خليل
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