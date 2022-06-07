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لبنان

تاجر مخدرات يطلق النار على دورية تابعة لفرع المعلومات

Lebanon 24
07-06-2022 | 08:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد تجار المخدرات باطلاق النار على دورية تابعة لفرع المعلومات في صور.
 
وعلى الفور تم توقيف مطلق النار وتسليمه الى الجهات المختصىة.
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