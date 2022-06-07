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لبنان

الفائزون في لجنة المرأة والطفل... من هم؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 08:28
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فاز بالتزكية في لجنة المرأة والطفل كلّ من النواب:

1- عناية عز الدين
2- عدنان طرابلسي
3- انطوان حبشي
4- علي خريس
5- علي عسيران
6- علي المقداد
7- قاسم هاشم
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8- سينتيا زرازير
9- ابراهيم الموسوي
10- ندى البستاني
11- سليم الصايغ
12- أديب عبد المسيح
 
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07/06/2022 18:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة المرأة والطفل

عناية عز الدين

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