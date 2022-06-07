الفائزون في لجنة المرأة والطفل... من هم؟

فاز بالتزكية في لجنة المرأة والطفل كلّ من النواب:



1- عناية عز الدين

2- عدنان طرابلسي

3- انطوان حبشي

4- علي خريس

5- علي عسيران

6- علي المقداد

7- قاسم هاشم

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8- سينتيا زرازير

9- ابراهيم الموسوي

10- ندى البستاني

11- سليم الصايغ

12- أديب عبد المسيح