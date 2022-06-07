تطورات في قضية مقتل الشاب في طريق الجديدة.. هذا ما أعلنه الجيش!

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم المواطن (م.ك) لإقدامه بتاريخ 3 / 6 / 2022 في مخيم سعيد غواش- طريق الجديدة، على إطلاق النار من سلاح حربي خلال إشكال بينه وبين أبناء أشقائه ما أدى إلى وفاة المواطن موسى كرنبي.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".