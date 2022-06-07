لسائقي الشاحنات... ممنوع المرور على طريق ضهر البيدر غدّاً

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:بتاريخ الغد 8-6-2022، سيباشر العمل على تعبيد طريق ضهر البيدر من جسر النملية حتى مطعم الهبر، لذلك سيتم منع مرور الشاحنات بالاتجاهين اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً ولغاية الساعة 18,00 مساء من التاريخ المذكور أعلاه.يرجى من سائقي الشاحنات اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي.