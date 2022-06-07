Advertisement

لبنان

الجميّل يتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتنظيم عمليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة... على ماذا ينصّ؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 08:46
A-
A+
Doc-P-959930-637902138435821956.jpg
Doc-P-959930-637902138435821956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدّم النائب نديم الجميّل باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تنظيم عمليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة وذلك عبر تحديد مدّة شهر كمهلة قانونيّة قصوى يعلن من خلالها أيّ مرشّح لرئاسة الجمهوريّة رغبته بالترشّح ويسجَّل ترشيحه لدى الأمانة العامّة لمجلس النواب ضمن هذه المهلة المحدّدة.
Advertisement

ومن ثمّ يُغلق باب الترشيح وعندها تبدأ عمليّة الانتخاب المنصوص عليها في الدستور اللبناني.

وفي ما يلي نصّ اقتراح القانون:
 
Image


 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:23 | 2022-06-07
11:18 | 2022-06-07
11:13 | 2022-06-07
11:06 | 2022-06-07
10:50 | 2022-06-07
10:39 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website