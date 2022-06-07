الجميّل يتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتنظيم عمليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة... على ماذا ينصّ؟

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تقدّم النائب نديم الجميّل باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تنظيم عمليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة وذلك عبر تحديد مدّة شهر كمهلة قانونيّة قصوى يعلن من خلالها أيّ مرشّح لرئاسة الجمهوريّة رغبته بالترشّح ويسجَّل ترشيحه لدى الأمانة العامّة لمجلس النواب ضمن هذه المهلة المحدّدة.ومن ثمّ يُغلق باب الترشيح وعندها تبدأ عمليّة الانتخاب المنصوص عليها في الدستور اللبناني.وفي ما يلي نصّ اقتراح القانون: