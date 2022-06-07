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لبنان

ابو فاعور زار ياسين وبحث معه في معالجة تلوث الليطاني واجراءات اطلاق محمية جبل الشيخ

Lebanon 24
07-06-2022 | 09:35
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زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور وزير البيئة ناصر ياسين وبحث معه في موضوع معالجة التلوث على نهر الليطاني، حيث تم الاتفاق على تعجيل انجاز وتشغيل محطات الصرف الصحي، والتنسيق مع وزارة الصناعة لاجل اعادة الزام المصانع المتخلفة على تشغيل محطات التكرير.
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كما بحث ابو فاعور مع الوزير ياسين في  اجراءات اطلاق محمية جبل الشيخ بعدما اصدر المجلس النيابي قانون انشائها ومراسيمها التطبيقية لما تمثله من انجاز بيئي وفرصة اقتصادية وانمائية للمنطقة .
المصدر: الوكالة الوطنية
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