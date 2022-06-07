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لبنان

علوي التقى قائد الجيش وبحثا في التطورات الاقليمية

Lebanon 24
07-06-2022 | 09:37
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بحث الدكتور ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية، آخر التطورات الإقليمية خلال لقائه اليوم مع قائد الجيش العماد جوزيف عون. 
 
وكان علوي التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، حيث تم بحث التطورات الإقليمية الأخيرة وسلمه دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ في شرم الشيخ. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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