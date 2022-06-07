دورية معادية هددت مزارعين لبنانيين باطلاق النار.. هذا ما حصل في سهل مرجعيون

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أقدمت دورية من قوات العدو الاسرائيلي على مضايقة المزارعين اللبنانيين الذين يعملون في أرضهم في سهل مرجعيون، المحاذية للسياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة، حيث ترجل أحد جنود العدو من الجيب العسكري وقام برفع سلاحه بوجه المزارعين، طالبا منهم المغادرة المكان، مهددا اياهم بإطلاق النار في حال عدم الاستجابة.يشار الى انه لم يسجل اي خرق للخط الازرق من قبل المزارعين وهذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها مثل هذا الحادث.