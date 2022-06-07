سرق أموالا من داخل أحد المنازل في الجميزة وأنفقها في لعب الميسر!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 5-6-2022، توافرت معلومات لفصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، عن مكان وجود مشتبه به بجرم سرقة مبلغ تقدر قيمته بحوالى /13،000/$ و/40/ مليون ل.ل. من داخل أحد المنازل في محلة الجميزة.على الأثر، قامت دورية من الفصيلة بمداهمة المكان وعملت على توقيفه في محلة غزير، ويدعى:ع. ن. (مواليد عام 1989، سوري)وبتفتيش مكان اقامته في الكسليك، تم ضبط جواز سفر عراقي.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة، وانه أنفق الأموال المسروقة في لعب الميسر.وقد تعرف عليه المدعي، واتخذ بحقه صفة الادعاء الشخصي.أودع الموقوف مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.