توقيف 3 من أصحاب المولدات في صيدا.. اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام جهاز أمن الدولة بتوقيف 3 من أصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صيدا، مشيرة إلى أنهم يخضعون للتحقيقات اللازمة بناء لتوجيهات المحامي العام الاستئنافي القاضي رهيف رمضان.

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وبحسب المعلومات، فإنّ عملية الاستدعاء شملت "إ.أ". - "ي.ق." و "ك.م."، وذلك بسبب مخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة، وقد طُلب منهم الامضاء على تعهد بإعادة فروقات الفواتير للمواطنين عن شهر ايار والالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة كشرط لاطلاق سراحهم.



يشار الى ان بلدية صيدا كان دعت الى اجتماع موسع حضره نائبا المدينة وفاعلياتها وعدد من اصحاب المولدات، بحث في ملف تسعيرة المولدات بالتزامن مع اعتصام للمواطنين للمطالبة بضبط المخالفات نظرا لاستلامهم فواتير الاشتراكات عن شهر ايار بمبالغ مرتفعة نسبيا وبغالبيتها مخالفة لوزارة الطاقة، فيما اصدرت بلدية صيدا بيانا أسفت فيه انه "رغم كل التسهيلات المقدمة الى اصحاب المولدات من اجل التوصل لحلول منصفة الا انها قوبلت بالرفض من قبلهم"، داعية المواطنين للجوء الى القضاء في حال أي مخالفة".