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لبنان

سلام استقبل وزير دولة قطر في لبنان

Lebanon 24
07-06-2022 | 10:10
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، وجرى البحث في علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين. وشكر الوزير سلام السفير السهلاوي على الدعم القطري الكبير للبنان وخاصةً على الصعد الاجتماعية والصحية والثقافية. 
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ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين، في إطار تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
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