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لبنان

صورة للنائب "الياس بو صعب"... هذا ما حلّ فيها (صورة)

Lebanon 24
07-06-2022 | 10:24
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عمد المدعو عبد الرحمن زكريا الملقب بـ "جون سينا" الى رشّ الطلاء على صورة تجمع نائب رئيس مجلس النواب "إلياس بو صعب" ورئيس إتحاد بلدية الجومة السابق "فادي بربر" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" على مدخل منطقة الجومة. 
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الجومة

الياس بو صعب

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