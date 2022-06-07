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لبنان

القاضية عون: "المهم التخلص من غادة عون لمخالفتها موجب التحفظ"

Lebanon 24
07-06-2022 | 10:25
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قالت القاضية غادة عون في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر": "للاسف مش فرقانة معهم المهم بي موجب التحفظ وما بيهم اذا كان القضاء عم يتفرج على ابشع عملية نهب حصلت في التاريخ منذالعام ١٨٥٠ . وما بيهم اذا الناس عم تموت لانو ما فيها تتعالج  ،ومش مهم يتدخل القضاء لمساءلة المرتكبين  المهم التخلص من غادة عون  لمخالغتها موجب التحفظ اوف معقول!!".
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وأضافت: "للاسف يا ريس شادي مش فرقانة معهم مش مهم اذا القضاء بيحاسب ام لا المرتكبين مش مهم نرجع اموال المودعين مش مهم نرجع الاموال المحولة الى الخارج بحماية نافذين معروفين في ظل غياب الكابيتال كونترول.كل هيدا مش مهم المهم الآن موجب التحفظ ونخلص من غادة عون".
 
وتابعت عون نقلا عن القاضي شادي قردوحي: "أعترف بأنني خرقت موجب التحفظ...عندما يتعرض وطني وشعبي لأحقر عملية احتيال في التاريخ الحديث....عندما تنهب أموال "صغار المودعين" فيما تهرب أموال "كبار المودعين"...عندما يحرم أطفال شعبي الذي أحكم باسمه من "علبة حليب".
 
وكان القاضي قردوحي قال في تغريدة إنّه يعترف بخرقه موجب التحفظ. 
 
 
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