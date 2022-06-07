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لبنان

حريق داخل مستودع في أدونيس

Lebanon 24
07-06-2022 | 10:39
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل مستودع لتخزين مستحضرات التجميل يقع في الطبقة السفلية الاولى من مبنى سكني في ادونيس - كسروان.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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