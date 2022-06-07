حريق داخل مستودع في أدونيس

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل مستودع لتخزين مستحضرات التجميل يقع في الطبقة السفلية الاولى من مبنى سكني في ادونيس - كسروان.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.