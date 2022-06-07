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لبنان
إطلالة لنصرالله في هذا الموعد!
Lebanon 24
07-06-2022
|
10:50
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يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن آخر التطورات السياسية، عند الساعة 8,35 من مساء الخميس في 9 الحالي.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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