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لبنان

إطلالة لنصرالله في هذا الموعد!

Lebanon 24
07-06-2022 | 10:50
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يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن آخر التطورات السياسية، عند الساعة 8,35 من مساء الخميس في 9 الحالي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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