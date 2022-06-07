فياض يغادر إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الاقليمي للطاقة

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يغادر مساء اليوم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى المملكة الاردنية الهاشمية للمشاركة في المؤتمر الاقليمي للطاقة Mena Europe Energy Future Dialogue، والمنوي عقده في البحر الميت بين 8 و10 الجاري بناء على دعوة نظرائه وزراء الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير الإقتصاد وحماية البيئة في الجمهورية الإلمانية ويرافق الوزير مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك والمستشارة الأستاذة ريتا شاهين.وسيعقد الوزير فياض إجتماعات جانبية على هامش المؤتمر مع نظرائه من الدول العربية والأجنبية بهدف تعميق التعاون بين لبنان والبلدان الصديقة لما فيه المصلحة العامة المشتركة.ويهدف هذا المؤتمر الذي يشارك فيه كبار المسؤولين إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وهو منتدى رائد لكبار المسؤولين في قطاع الطاقة في المنطقتين. ويمنح المؤتمر الفرصة للممثلين من أعلى المستويات في الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لمشاركة خبراتهم وأفكارهم حول نظام طاقة موثوق وميسور التكلفة ومستدام.