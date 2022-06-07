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لبنان
استئناف الجلسة المسائية لانتخاب بقية أعضاء اللجان النيابية
Lebanon 24
07-06-2022
|
11:18
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استؤنفت منذ قليل، الجلسة المسائية في مجلس النواب، لانتخاب بقية أعضاء اللجان النيابية.
وبدأ التصويت خلال الجلسة على اختيار أعضاء لجنتي الدفاع والداخلية والبلديات.
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