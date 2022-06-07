استئناف الجلسة المسائية لانتخاب بقية أعضاء اللجان النيابية

استؤنفت منذ قليل، الجلسة المسائية في مجلس النواب، لانتخاب بقية أعضاء اللجان النيابية.

وبدأ التصويت خلال الجلسة على اختيار أعضاء لجنتي الدفاع والداخلية والبلديات.