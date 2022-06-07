Advertisement

لبنان

استئناف الجلسة المسائية لانتخاب بقية أعضاء اللجان النيابية

Lebanon 24
07-06-2022 | 11:18
A-
A+
Doc-P-959977-637902229704622072.jpg
Doc-P-959977-637902229704622072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استؤنفت منذ قليل، الجلسة المسائية في مجلس النواب، لانتخاب بقية أعضاء اللجان النيابية.
 
وبدأ التصويت خلال الجلسة على اختيار أعضاء لجنتي الدفاع والداخلية والبلديات.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: أتمنى ان يتمكن مجلس النواب الجديد المساهمة في انقاذ لبنان
lebanon 24
07/06/2022 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توجه نواب القوات اللبنانية الـ 18 إضافة إلى النائب كميل شمعون للتصويت للنائب غسان سكاف لموقع نائب رئيس مجلس النواب (LBCI)
lebanon 24
07/06/2022 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: انتشار كثيف لوحدات الجيش وسط بيروت قبيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب
lebanon 24
07/06/2022 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الـ"أو تي في": تكتل "لبنان القوي" يُرشّح النائب الياس بو صعب لنيابة رئاسة مجلس النواب
lebanon 24
07/06/2022 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:29 | 2022-06-07
14:53 | 2022-06-07
14:24 | 2022-06-07
14:12 | 2022-06-07
14:04 | 2022-06-07
13:49 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website