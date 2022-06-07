مصرف لبنان يعلن سعر "دولار صيرفة".. إليكم سعره اليوم

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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم، بلغ 85 مليون دولار أميركي بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".