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لبنان

ما هو جديد أحداث الشراونة؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 11:56
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن الوحدات العسكرية تتابع عمليات الدهم في منطقة الشراونة.
وخلال مداهمات الأمس في المنطقة عينها، ضبط الجيش رمانات بندقية لقاذف Launcher تحمل كتابات عبرية، إضافةً إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر، وذلك خلال عمليات الدهم المستمرة في الشراونة.
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