حرائق عديدة في الضنية.. ومساعي "الدفاع المدني" لإخمادها مستمرة

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أخمد عناصر الدفاع المدني في الضنية في مركزي بخعون وسير حريقا إندلع في أعشاب يابسة وامتد إلى أشجار حرجية بالقرب من مشروع حربا ببلدة بخعون، ومنعوا تمدده باتجاه الأراضي الزراعية أو اقترابه من المناطق السكنية.في غضون ذلك، يحاول عناصر الدفاع المدني في الضنية ـ مركز السفيرة، بالتعاون مع عناصر الجيش وعناصر مركز الأحراج في الضنية، إخماد الحريق الذي اندلع في حرج السفيرة للصنوبر البري لجهة بلدة بطرماز.