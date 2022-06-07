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لبنان
تهديدٌ إسرائيلي جديد للبنان.. ما أعلنه جيش العدو خطير
Lebanon 24
07-06-2022
|
12:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه "سيستمر بعملياته في سوريا ولبنان لتأمين حدوده"، مشيراً إلى أنه "سيلجأ إلى تدمير البنية التحتية للقرى اللبنانية على خط التماس إذا استخدمها حزب الله".
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07/06/2022 22:04:15
07/06/2022 22:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
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