تهديدٌ إسرائيلي جديد للبنان.. ما أعلنه جيش العدو خطير

Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه "سيستمر بعملياته في سوريا ولبنان لتأمين حدوده"، مشيراً إلى أنه "سيلجأ إلى تدمير البنية التحتية للقرى اللبنانية على خط التماس إذا استخدمها حزب الله".