انتخابات اللجان النيابية في الجلسة المسائية.. إليكم قائمة بأسماء الفائزين

يواصل مجلس النواب في جلسته المسائية التي بدأت عند الساعة السادسة من مساء اليوم، انتخابات مختلف اللجان النيابية، وذلك بعد جلسة صباحية شهدت على انبثاق اللجان التالية: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الخارجية والمغتربين، الإعلام والإتصالات، الشباب والرياضة، المرأة والطفل، حقوق الإنسان.

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أما في ما خصّ الجلسة المسائية، فقد شهدت انتخابات لاختيار نواب لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وقد فاز فيها كلّ من:

لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

1- أحمد الخير



3- سامي الجميل

4- الان عون

5- جان طالوزيان

6- عبد الكريم كبارة

7- علي عسيران

8- علي عمار،

9- رائد برو

10 - قاسم هاشم

11- محمد خواجة

12- حسن مراد

13- وائل ابو فاعور

14- ميشال المر

15- فادي كرم

16- جهاد الصمد

17- محمد يحيا 2-اسعد درغام3- سامي الجميل4- الان عون5- جان طالوزيان6- عبد الكريم كبارة7- علي عسيران8- علي عمار،9- رائد برو10 - قاسم هاشم11- محمد خواجة12- حسن مراد13- وائل ابو فاعور14- ميشال المر15- فادي كرم16- جهاد الصمد17- محمد يحيا

كذلك، شهدت الجلسة انتخابات لاختيار نواب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وقد فاز فيها النواب:

1- حسين جشي

2- ابراهيم منيمنة

3- طه ناجي

4- فراس سلوم

5- ندى بستاني

6- حسين الحاج حسن

7- نبيل بدر

8- سليم عون

9- انطوان حبشي

10- ملحم طوق

11- عبد الكريم كبارة

12- فؤاد مخزومي

13- فيصل الصايغ

14- محمد يحيا

15- محمد خواجة

16- سجيع عطية

17- احمد الخير

مع هذا، فقد فاز بالتزكية للجنتي البيئة والزارعة والسياحة النواب التالية أسماؤهم:

لجنة البيئة



2- قاسم هاشم

3- ملحم الحجيري

4- ايهاب حمادة

5- سيمون ابو رميا

6- غسان عطاالله

7- وليد البعريني

8- نجاة عون

9- غياث يزك

10 - نزيه متى

11- هاني قبيسي

12- فادي كرم 1- هادي ابو الحسن2- قاسم هاشم3- ملحم الحجيري4- ايهاب حمادة5- سيمون ابو رميا6- غسان عطاالله7- وليد البعريني8- نجاة عون9- غياث يزك10 - نزيه متى11- هاني قبيسي12- فادي كرم

لجنة الزراعة والسياحة

1- ايوب حميد

2- جيمي جبور

3- محمد يحيا

4- رامي ابو حمدان

5- شربل مارون

6- شوقي الدكاش

7- ملحم الحجيري

8- جورج عقيص

9- عبد العزيز الصمد

10 - اديب عبد المسيح

11- وليد البعريني

12- الياس جرادة