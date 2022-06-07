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لبنان

انتخابات اللجان النيابية في الجلسة المسائية.. إليكم قائمة بأسماء الفائزين

Lebanon 24
07-06-2022 | 12:29
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يواصل مجلس النواب في جلسته المسائية التي بدأت عند الساعة السادسة من مساء اليوم، انتخابات مختلف اللجان النيابية، وذلك بعد جلسة صباحية شهدت على انبثاق اللجان التالية: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الخارجية والمغتربين، الإعلام والإتصالات، الشباب والرياضة، المرأة والطفل، حقوق الإنسان.
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أما في ما خصّ الجلسة المسائية، فقد شهدت انتخابات لاختيار نواب لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وقد فاز فيها كلّ من: 
 
لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
 
1- أحمد الخير
2-اسعد درغام 
3- سامي الجميل 
4- الان عون 
5- جان طالوزيان 
6- عبد الكريم كبارة 
7- علي عسيران 
8- علي عمار،
9- رائد برو 
10 - قاسم هاشم 
11- محمد خواجة 
12- حسن مراد 
13- وائل ابو فاعور 
14- ميشال المر 
15- فادي كرم 
16- جهاد الصمد 
17- محمد يحيا
 
كذلك، شهدت الجلسة انتخابات لاختيار نواب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وقد فاز فيها النواب:
 
1- حسين جشي
2- ابراهيم منيمنة
3- طه ناجي
4- فراس سلوم
5- ندى بستاني
6- حسين الحاج حسن
7- نبيل بدر
8- سليم عون
9- انطوان حبشي
10- ملحم طوق
11- عبد الكريم كبارة
12- فؤاد مخزومي
13- فيصل الصايغ
14- محمد يحيا
15- محمد خواجة
16- سجيع عطية
17- احمد الخير
 
 
مع هذا، فقد فاز بالتزكية للجنتي البيئة والزارعة والسياحة النواب التالية أسماؤهم:
 
لجنة البيئة
1- هادي ابو الحسن  
2- قاسم هاشم 
3- ملحم الحجيري 
4- ايهاب حمادة 
5- سيمون ابو رميا  
6- غسان عطاالله 
7- وليد البعريني 
8- نجاة عون 
9- غياث يزك  
10 - نزيه متى 
11- هاني قبيسي 
12- فادي كرم
 
لجنة الزراعة والسياحة 
1- ايوب حميد  
2- جيمي جبور 
3- محمد يحيا 
4- رامي ابو حمدان 
5- شربل مارون 
6- شوقي الدكاش  
7- ملحم الحجيري  
8- جورج عقيص
9- عبد العزيز الصمد 
10 - اديب عبد المسيح  
11- وليد البعريني 
12- الياس جرادة
 
يُشار إلى أنه في الجلسة الصباحية، جرى انتخاب لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، في حين فاز بالتزكية أعضاء لجان الخارجية والمغتربين، الإعلام والإتصالات، الشباب والرياضة، المرأة والطفل، حقوق الإنسان. 
 
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