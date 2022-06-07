بالأسماء.. هؤلاء هم الفائزون بلجنة الدفاع والداخلية في مجلس النواب

شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب انتخاب أعضاء لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وقد فاز فيها النواب التالية أسماؤهم:



2-اسعد درغام

3- سامي الجميل

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5- جان طالوزيان

6- عبد الكريم كبارة

7- علي عسيران

8- علي عمار

9- رائد برو

10 - قاسم هاشم

11- محمد خواجة

12- حسن مراد

13- وائل ابو فاعور

14- ميشال المر

15- فادي كرم

16- جهاد الصمد

17- محمد يحيا

1- أحمد الخير2-اسعد درغام3- سامي الجميل4- الان عون5- جان طالوزيان6- عبد الكريم كبارة7- علي عسيران8- علي عمار9- رائد برو10 - قاسم هاشم11- محمد خواجة12- حسن مراد13- وائل ابو فاعور14- ميشال المر15- فادي كرم16- جهاد الصمد17- محمد يحيا