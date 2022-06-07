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لبنان

بالأسماء.. هؤلاء هم الفائزون بلجنة الدفاع والداخلية في مجلس النواب

Lebanon 24
07-06-2022 | 12:47
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شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب انتخاب أعضاء لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وقد فاز فيها النواب التالية أسماؤهم: 
 
1- أحمد الخير
2-اسعد درغام 
3- سامي الجميل 
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4- الان عون 
5- جان طالوزيان 
6- عبد الكريم كبارة 
7- علي عسيران 
8- علي عمار
9- رائد برو 
10 - قاسم هاشم 
11- محمد خواجة 
12- حسن مراد 
13- وائل ابو فاعور 
14- ميشال المر 
15- فادي كرم 
16- جهاد الصمد 
17- محمد يحيا
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