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لبنان
فازوا بالتزكية.. من هم الأعضاء الجُدد للجنتي البيئة والزراعة والسياحة؟
Lebanon 24
07-06-2022
|
12:51
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خلال الجلسة المسائية التي يعقدها مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية، فاز بالتزكية للجنتي
البيئة والزارعة والسياحة النواب التالية أسماؤهم:
لجنة البيئة
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1- هادي ابو الحسن
2- قاسم هاشم
3- ملحم الحجيري
4- ايهاب حمادة
5- سيمون ابو رميا
6- غسان عطاالله
7- وليد البعريني
8- نجاة عون
9- غياث يزك
10 - نزيه متى
11- هاني قبيسي
12- فادي كرم
لجنة الزراعة والسياحة
1- ايوب حميد
2- جيمي جبور
3- محمد يحيا
4- رامي ابو حمدان
5- شربل مارون
6- شوقي الدكاش
7- ملحم الحجيري
8- جورج عقيص،
9- عبد العزيز الصمد
10 - اديب عبد المسيح
11- وليد البعريني
12- الياس جرادة
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