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لبنان

فازوا بالتزكية.. من هم الأعضاء الجُدد للجنتي البيئة والزراعة والسياحة؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 12:51
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خلال الجلسة المسائية التي يعقدها مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية، فاز بالتزكية للجنتي البيئة والزارعة والسياحة النواب التالية أسماؤهم:

لجنة البيئة
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1- هادي ابو الحسن  
2- قاسم هاشم 
3- ملحم الحجيري 
4- ايهاب حمادة 
5- سيمون ابو رميا  
6- غسان عطاالله 
7- وليد البعريني 
8- نجاة عون 
9- غياث يزك  
10 - نزيه متى 
11- هاني قبيسي 
12- فادي كرم

لجنة الزراعة والسياحة 

1- ايوب حميد  
2- جيمي جبور 
3- محمد يحيا 
4- رامي ابو حمدان 
5- شربل مارون 
6- شوقي الدكاش  
7- ملحم الحجيري  
8- جورج عقيص،
9- عبد العزيز الصمد 
10 - اديب عبد المسيح  
11- وليد البعريني 
12- الياس جرادة
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