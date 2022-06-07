بالأرقام.. هذه نتيجة التصويت لانتخابات لجنتي "الإدارة والعدل" و "المال والموازنة"

خلال جلسته الصباحية، اليوم الثلاثاء، شهد مجلس النواب انتخابات لاختيار أعضاء لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، في حين أن أعضاء اللجان الأخرى التي انبثقت خلال تلك الجلسة، فازوا بالتزكية.

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وينشر "لبنان24" في ما يلي نتائج التصويت للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل:

لجنة الادارة والعدل (17 نائباً)







2- قبلان قبلان 100



3- اسامة سعد 97



4- حسن عز الدين 95



5- ابراهيم كنعان 91



6- جورج عطالله 90



7- حسين الحاج حسن 90



8- علي حسن خليل 90



9- غازي زعيتر 86



10- مروان حمادة 78



11- جورج عقيص 75



12- جورج عدوان 73



13- نديم الجميل 71



14- غادة أيوب 70



15- علي خريس 70



16- بلال عبد الله 76



17- عماد الحوت 59 1- أشرف بيضون 1022- قبلان قبلان 1003- اسامة سعد 974- حسن عز الدين 955- ابراهيم كنعان 916- جورج عطالله 907- حسين الحاج حسن 908- علي حسن خليل 909- غازي زعيتر 8610- مروان حمادة 7811- جورج عقيص 7512- جورج عدوان 7313- نديم الجميل 7114- غادة أيوب 7015- علي خريس 7016- بلال عبد الله 7617- عماد الحوت 59

أما في ما خصّ نتائج التصويت لانتخابات لجنة المال والموازنة، فقد جاءت على النحو التالي:

لجنة المال والموازنة (17 نائباً)

1- آلان عون 105



2- علي فياض 104



3- أيوب حميد 100 3- أيوب حميد 100



4- حسن فضل الله 98



5- ابراهيم كنعان 98



6- علي حسن خليل 94



7- غازي زعيتر 94



8- جهاد الصمد 94



9- جان طالوزيان 90



10- سليم عون 88



11- راجي السعد 88



12- فؤاد مخزومي 86



13- غادة أيوب 86

14- ميشال معوض 75



15- غسان حاصباني 74



16- إيهاب مطر 73