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لبنان

بالأرقام.. هذه نتيجة التصويت لانتخابات لجنتي "الإدارة والعدل" و "المال والموازنة"

Lebanon 24
07-06-2022 | 12:59
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خلال جلسته الصباحية، اليوم الثلاثاء، شهد مجلس النواب انتخابات لاختيار أعضاء لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، في حين أن أعضاء اللجان الأخرى التي انبثقت خلال تلك الجلسة، فازوا بالتزكية.
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وينشر "لبنان24" في ما يلي نتائج التصويت للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل:
 
لجنة الادارة والعدل (17 نائباً)
1- أشرف بيضون 102

2- قبلان قبلان 100

3- اسامة سعد 97

4- حسن عز الدين 95

5- ابراهيم كنعان 91

6- جورج عطالله 90

7- حسين الحاج حسن 90

8- علي حسن خليل 90

9- غازي زعيتر 86

10- مروان حمادة 78

11- جورج عقيص 75

12- جورج عدوان 73

13- نديم الجميل 71

14- غادة أيوب 70

15- علي خريس 70

16- بلال عبد الله 76

17- عماد الحوت 59
 
أما في ما خصّ نتائج التصويت لانتخابات لجنة المال والموازنة، فقد جاءت على النحو التالي:
 
لجنة المال والموازنة (17 نائباً)
 
1- آلان عون 105

2- علي فياض 104

3- أيوب حميد 100

4- حسن فضل الله 98

5- ابراهيم كنعان 98

6- علي حسن خليل 94

7- غازي زعيتر 94

8- جهاد الصمد 94

9- جان طالوزيان 90

10- سليم عون 88

11- راجي السعد 88

12- فؤاد مخزومي 86

13- غادة أيوب  86
 
14- ميشال معوض  75

15- غسان حاصباني 74

16- إيهاب مطر 73

17- ابراهيم منيمنة 66
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