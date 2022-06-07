احتجاجاً على توقيف 3 منهم.. أصحاب المولدات اعتصموا أمام سرايا صيدا

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اعتصم أصحاب المولدات في منطقة صيدا أمام سرايا صيدا الحكومي، تضامنا مع زملائهم الثلاثة الموقوفين لدى امن الدولة على خلفية مخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة.وقال سليم الدحدولي خلال الاعتصام: "لم يعد بإمكاننا الاستمرار، ونحن مستعدون خلال 48 او 72 ساعة أن نسلم مفاتيح مولداتنا لمن يقدر على أن يكمل بهذا القطاع. وبعد ذلك سنتخذ اجراءات اخرى تقضي بأن يطفىء كل شخص لم يأخذ الاموال المتوجبة، مولده غدا او بعد غد. اليوم جئنا نسلم أنفسنا لامن الدولة وليأخذوا اجراءهم ويعتقلونا".بدوره، قال عماد سعد: "نحن نشتري المازوت بالدولار بحسب سعر السوق السوداء، وفيما تم التسعير في كل لبنان أعلى من سعر الدولة ولم يتأمن لنا مازوت بسعر الدولة، فقد تقدمنا بطلب للبلدية بأن تؤمن لنا المازوت على سعر صيرفة ولكن لم يساعدنا احد وعندما سعرنا الـ18 الف للكيلوواط بغير سعر الدولة لاننا نشتري المازوت بالدولار استدعانا امن الدولة الذي أوقف اليوم 3 اشخاص. لذلك جئنا نسلم أنفسنا لأننا موجوعون ولا أموال لدينا ندفها ثمن المازوت، فليؤمنوا لنا المازوت على سعر صيرفة".