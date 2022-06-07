من هم الفائزون بلجنة الأشعال والطاقة في مجلس النواب؟

في إطار انتخابات اللجان النيابية التي يجريها مجلس النواب، اليوم، فاز بعضوية لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النواب التالية أسماؤهم:





2- ابراهيم منيمنة

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3- طه ناجي



4- فراس سلوم



5- ندى بستاني



6- حسين الحاج حسن



7- نبيل بدر



8- سليم عون



9- انطوان حبشي



10- ملحم طوق



11- عبد الكريم كبارة



12- فؤاد مخزومي



13- فيصل الصايغ



14- محمد يحيا



15- محمد خواجة



16- سجيع عطية



17- احمد الخير 1- حسين جشي2- ابراهيم منيمنة3- طه ناجي4- فراس سلوم5- ندى بستاني6- حسين الحاج حسن7- نبيل بدر8- سليم عون9- انطوان حبشي10- ملحم طوق11- عبد الكريم كبارة12- فؤاد مخزومي13- فيصل الصايغ14- محمد يحيا15- محمد خواجة16- سجيع عطية17- احمد الخير