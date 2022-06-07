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لبنان

من هم الفائزون بلجنة الأشعال والطاقة في مجلس النواب؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 13:49
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في إطار انتخابات اللجان النيابية التي يجريها مجلس النواب، اليوم، فاز بعضوية لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النواب التالية أسماؤهم:
 
1- حسين جشي

2- ابراهيم منيمنة
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3- طه ناجي

4- فراس سلوم

5- ندى بستاني

6- حسين الحاج حسن

7- نبيل بدر

8- سليم عون

9- انطوان حبشي

10- ملحم طوق

11- عبد الكريم كبارة

12- فؤاد مخزومي

13- فيصل الصايغ

14- محمد يحيا

15- محمد خواجة

16- سجيع عطية

17- احمد الخير
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