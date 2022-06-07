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لبنان
الجميل يسأل برّي: "شو بتعمل لجنة المهجرين؟".. هكذا أجاب الأخير
Lebanon 24
07-06-2022
|
14:04
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خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توجّه النائب سامي الجميل بسؤال إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "دولة الرئيس، شو بتعمل لجنة المهجرين؟".. عندها، ردّ بري قائلاً: "بتعمل إنك ما تهاجر".
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