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لبنان

بري يدعو لجلسة نيابية الجمعة.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 14:24
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى جلسة نيابية في الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل، لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية.
 
 
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