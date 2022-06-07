تغريدات نارية.. "ولعت" بين يعقوبيان وعناية عز الدين عبر "تويتر"!

شهد موقع "تويتر" سجالاً حاداً بين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عز الدين من جهة، والنائب بولا يعقوبيات من جهة أخرى، وذلك بسبب طلب الأخيرة في الجلسة الصباحية لانتخاب اللجان النيابية، مناقشة اقتراح قانون يتعلق بالثروة المائية وحق لبنان بالخط 29.

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ففي تغريدة لها، قالت عز الدين: "من المعيب أن تكون الزميلة لم تقرأ النظام الداخلي حيث لا تشريع قبل اكتمال اللجان".

وتابعت: "وهو آخر الزمان أن يُزايَد على الرئيس (نبيه) برّي بموضوع حقوق لبنان وهو صاحب شعار لن اسمح بالتخلي عن كوب ماء واحد من ثروتنا".. وكفى شعبوية".